Про це студія повідомила на своєму Twitter.
Ще раз підтверджує успішний старт Cyberpunk 2077. Крім того, гра встановила абсолютний рекорд в Steam за кількістю одночасних гравців – понад 1 млн осіб. Це вдвічі перевищує результат попереднього рекордсмена – гри Fallout 4, яка у 2015 році одночасно зібрала 471 тисячу гравців.
💪💪💪 pic.twitter.com/HX1SoJH8dE
— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) December 10, 2020
У 2021 році студія CD Projekt проведе спеціальний захід для інвесторів, де розповість про плани з розвитку проєкту на найближче майбутнє. Зараз команда зосереджена на розробці мультиплеєра Cyberpunk 2077 і безкоштовного графічного поновлення для консолей наступного покоління. Розробники планують додати невеликі безкоштовні DLC, а також платні великі сюжетні доповнення.
Водночас власники базових консолей попереднього покоління PS4 і Xbox One у соцмережах масово скаржаться на технічні проблеми Cyberpunk 2077. Зокрема, мова йде про пригальмовування і зависання.
Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj
— Steven (@MrDelabee) December 10, 2020
This is Cyberpunk 2077 on PS4 currently. Shockingly disappointing. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO
— Andrew (@ajb1310) December 10, 2020
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