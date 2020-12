Про це студія повідомила на своєму Twitter.

Ще раз підтверджує успішний старт Cyberpunk 2077. Крім того, гра встановила абсолютний рекорд в Steam за кількістю одночасних гравців – понад 1 млн осіб. Це вдвічі перевищує результат попереднього рекордсмена – гри Fallout 4, яка у 2015 році одночасно зібрала 471 тисячу гравців.

У 2021 році студія CD Projekt проведе спеціальний захід для інвесторів, де розповість про плани з розвитку проєкту на найближче майбутнє. Зараз команда зосереджена на розробці мультиплеєра Cyberpunk 2077 і безкоштовного графічного поновлення для консолей наступного покоління. Розробники планують додати невеликі безкоштовні DLC, а також платні великі сюжетні доповнення.

Водночас власники базових консолей попереднього покоління PS4 і Xbox One у соцмережах масово скаржаться на технічні проблеми Cyberpunk 2077. Зокрема, мова йде про пригальмовування і зависання.

