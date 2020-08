Трансляція ведеться на сайті NASA.

На борту корабля перебувають астронавти Дуглас Херлі та Роберт Бенкен.

Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди. Crew Dragon увійшов в атмосферу Землі, випустив парашути і приводнився в районі Пенсаколи в Мексиканській затоці. Після цього корабель і екіпаж підідбрало спеціальне рятувальне судно Go Navigator.

“Thanks for flying @SpaceX.” 📍 Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

Recovery teams are on their way to retrieve @AstroBehnken and @Astro_Doug from where they have splashed down inside the @SpaceX Dragon Endeavour. #LaunchAmerica pic.twitter.com/J7XUIt7sPt — NASA (@NASA) August 2, 2020

👀 Views of our recovery teams approaching the @SpaceX Dragon capsule and gathering the parachutes in the water. #LaunchAmerica pic.twitter.com/UEX3C5xxUM — NASA (@NASA) August 2, 2020

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA і компанія Маска 30 травня із другої спроби запустили корабель Crew Dragon з астронавтами до МКС. Корабель вивела в космос ракета Falcon 9.

На МКС вирушили астронавти Дуглас Херлі та Роберт Бенкен. Через приблизно 19 годин після старту ракети вони успішно пристикувалися до космічної станції.

Через 63 дні астронавти залишили МКС і вирушили назад на Землю на кораблі Crew Dragon.

Варто зазначити, що запуск Crew Dragon до МКС (місія SpaceX Demo-2) є історичним для США. Це перший американський пілотований корабель, запущений з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів).

Крім того, це перший в історії запуск людей у космос на приватному космічному кораблі.

SpaceX Demo-2 – завершальний етап сертифікації перед початком повноцінної штатної експлуатації Crew Dragon.

У разі успішного завершення польоту США відмовляться від послуг російських кораблів “Союз”, які зазвичай проводили відправку астронавтів з космодрому “Байконур” в Казахстані на МКС.