Корабель Crew Dragon з екіпажем місії Crew-1 відстикувався від станції МКС для повернення на Землю.

Трансляція велася на сайті Національного управління США з аеронавтики й дослідженню космічного простору (NASA).

Апарат з чотирма астронавтами на борту відокремився від МКС в автоматичному режимі о 20:35 1 травня за часом Східного узбережжя США (о 3:35 за київським часом 2 травня).

В екіпаж корабля входять американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і японець Соїті Ногуті.

Приводнення корабля планується приблизно через шість з половиною годин, (о 9:57 за Києвом), в районі Мексиканської затоки біля узбережжя Флориди.