Чотири астронавта-аматора місії Inspiration 4 SpaceX успішно приводнилися в Атлантичному океані після трьох днів перебування в космосі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Це перша повністю цивільна команда, яка коли-небудь побувала на орбіті Землі.

У середу з Флориди на капсулі SpaceX екіпаж Inspiration4 полетів у космос. Через три дні астронавти повернулися на Землю – приземлилися біля узбережжя штату після 19:00 за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) в суботу.

Чотири парашута допомогли плавно спустити капсулу на воду. Далі екіпаж підібрали човни SpaceX.

Команду Inspiration4 очолив мільярдер Джаред Айзекмана, виконавчий директор фірми електронної комерції Shift4 Payments Inc. За даними журналу Time, він заплатив приблизно 200 мільйонів доларів за всі чотири місця на борту корабля Crew Dragon.

До Айзекмана приєдналися троє обраних ним незнайомців: геофізик і колишня кандидатка в астронавти NASA Сіан Проктор, 51 рік; лікарка, яка в дитинстві пережила рак кістки, Гейлі Арсено, 29 років; 42-річний ветеран ВПС Кріс Семброскі, інженер з аерокосмічних даних.

“Це була до біса крута поїздка для нас”, – повідомив по радіо Айзекман згодом після приземлення.

“Вітання Inspiration4x !!!” – написав він у Твіттері Ілон Маск.

11 липня компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й сам мільярдер.

Згодом Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона відкрила продаж квитків на космічні польоти за ціною від 450 000 доларів за місце.

20 липня найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос також здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.