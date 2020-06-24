На відео розмови Олександра Корнієнка та Давида Арахамія, на якому вони обговорюють зовнішність своєї колеги Ірини Аллахвердієвої та миколаївської політикині Тетяни Домбровської, немає ознак монтажу.

Про це в коментарі #Буквам повідомив фахівець з монтажу Владислав Константинов.

Як повідомлялося раніше, 23 червня в Мережі з’явилося відео, на якому голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої.

Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієва — “баба робоча, як корабельна сосна” і “взагалі красуня”.

Увечері того ж дня Корнієнко прокоментував відеозапис, що викликав резонанс в Мережі, заявивши, що “запис був змонтований, а фрази — вирвані з контексту”. При цьому голова партії “Слуга народу” публічно вибачився за те, що сказав. Давид Арахамія також стверджував, що запис є монтажем.

Водночас було відомо, що фрагмент відео — запис прямої трансляції заходу та змонтувати його не є можливим. 24 червня Корнієнко підтвердив це, але також повідомив, що між репліками, які потрапили на запис, була тривала пауза і деяких моментів на відео немає.

“На тому відео, яке поширене, немає взагалі цього моменту. Можливо, він загубився на стрімі”, — припустив голова “Слуги народу”.

#Букви звернулися до монтажера Владислава Константинова з проханням проаналізувати відеозапис на предмет того, чи був він змонтований. Фахівець повідомив, що слідів монтажу на відео немає.

“На відео в основному видно по губах, що це не монтаж. На початку, на моменті, коли камера відвертається, чутно по інтершуму, що це не монтаж. Скрип стільців, відлуння у приміщенні”, — зазначив він.

Друга версія, озвучена Корнієнком, також не знайшла підтвердження.