Про це йдеться у пресслужбі Оперативного командування “Південь”.
Запевняється, що обстановка в зоні відповідальності динамічно змінюється, але Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.
Зазначено, що ворог протягом дня продовжував обстріли мирних населених пунктів і населення правобережжя Херсонщини і громад Миколаївщини, що протилежні Кінбурнській косі. По Херсону та Антонівці вдарив півтори десятки разів, обстріли сягали й Чорнобаївки, акваторію Дніпро-Бузького лиману і узбережжя Очаківської громади обстріляно тричі. Обійшлося без людських втрат.
Повідомляється, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжували контрбатарейну боротьбу з окупантами. Вкоротили віку щонайменше 10 російським армійцям, знищили міномет, 2 “Гради” і 3 артустановки, з яких обстрілювали Херсонщину. Результативно відпрацьовано по 3 спостережних пунктах ворога на лівому березі.
Наголошено, що cеред ворожої техніки у Чорному морі знаходяться 2 підводних ракетоносії, 8 “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі.
Також додається, що загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій.
- Станом на 26 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів.
- Країни-союзники пообіцяли допомогти Збройним силам України навесні перейти в контрнаступ. Партнери продовжуватимуть надавати Україні необхідну підтримку на тлі агресивної війни з боку Росії.
- Противник продовжує зазнавати втрат. Тому для надання медичної допомоги своїм військовослужбовцям активно використовує місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни.