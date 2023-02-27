Корабельне угруповання російських окупантів в Чорному морі збільшено вдвічі, нині 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

Про це йдеться у пресслужбі Оперативного командування “Південь”.

Запевняється, що обстановка в зоні відповідальності динамічно змінюється, але Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Зазначено, що ворог протягом дня продовжував обстріли мирних населених пунктів і населення правобережжя Херсонщини і громад Миколаївщини, що протилежні Кінбурнській косі. По Херсону та Антонівці вдарив півтори десятки разів, обстріли сягали й Чорнобаївки, акваторію Дніпро-Бузького лиману і узбережжя Очаківської громади обстріляно тричі. Обійшлося без людських втрат.

Повідомляється, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжували контрбатарейну боротьбу з окупантами. Вкоротили віку щонайменше 10 російським армійцям, знищили міномет, 2 “Гради” і 3 артустановки, з яких обстрілювали Херсонщину. Результативно відпрацьовано по 3 спостережних пунктах ворога на лівому березі.

Наголошено, що cеред ворожої техніки у Чорному морі знаходяться 2 підводних ракетоносії, 8 “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі.

Також додається, що загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій.