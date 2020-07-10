Середземноморська флотилія НАТО зайде в одеський порт після військових навчань у Чорному морі.

Про це повідомляє іспанське видання ABC.

Уточнюється, що флотилія НАТО складається з чотирьох кораблів: двох протимінних SNMCMG і двох ескортних SNMG.

Очолює натовську групу фрегат “Альваро–де–Басан“ (F–101).

Повідомляється, що спочатку кораблі братимуть участь в ряді навчань, які організовуються в Чорному морі країнами–членами і партнерами НАТО. Зокрема, українські навчання називаються Sea Shield.

Згідно з планом військові кораблі НАТО повинні покинути Чорне море через три тижні. Перед цим флотилія відвідає порт Одеси.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.