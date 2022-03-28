Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Зазначено, що у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон судна виконують завдання.
“Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України”, – пише пресслужба.
Зокрема російські війська здійснюють перегрупування. Вони відводять окремі підрозділи на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності.
У Генштабі додали, що не можна повністю виключити залучення збройних сил Білорусі до ведення бойових дій на території України.
Також триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил РФ для ведення бойових дій в Україні.
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