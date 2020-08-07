Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Зеленський зі своїм другом Баканова і партнером Коломойським почав переходити червоні лінії, позначені ним же в період президентської кампанії. Рік тому майбутній президент пішов на вибори з чітким тезою – не вести себе як Порошенко. Сьогодні працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками до моїх бізнес-партнерів, друзів і навіть родичів. І це 125 обшук за останні два місяці”, – написав Корбан.

Причиною обшуків Корбан вважає свої симпатії політичної партії “Пропозиція”, яку очолює міський голова Дніпра Борис Філатов.

“Для мене дивно, що президент став на такий потворний шлях досягнення своїх політичних цілей. Це перетворюється на фарс, а може бути і в погану традицію перед місцевими виборами. Я як і багато хто, думав що до влади прийшли порядні люди, але ілюзії розвіялися як дим над Криворіжсталлю. Тепер чекаємо шоу вертольотів і морських котиків. Окремий привіт передаю партнеру Зеленського – Ігорю Коломойському. Сподіваюся, за минулий рік він поліпшив своє матеріальне становище за рахунок держпідприємств за сприяння влади”, – зазначив Корбан.