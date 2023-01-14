Очільник територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що надасть винагороду тому, що знайде особисті дані пілота ВПС РФ, який завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Розмір виплатити — 25 тисяч доларів.

Про це він написав у Facebook.

“52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Шайковка.ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск був з району міста Курськ, посадка в Рязані. Ракета Х-22. Це той негідник, який запустив ракету по житловому будинку”, — зазначив Корбан.

За його словами, не існує безіменних злочинців. Корбан наголосив, що кожен, хто безпосередньо несе смерть та руйнування, має прізвище та адресу проживання.

У дописі очільника територіальної оборони Дніпра йдеться, що перший, хто надасть правдиві дані, отримає від нього 25 000 доларів на анонімних умовах.

ДОВІДКА. У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.

Також Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.

Станом на 22:47 загинуло 10 осіб.