Про це розповів в інтерв’ю телеканалу “Прямий”, виданням “Главком” і “Цензор” начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

“Говоримо про той самий телеканал “Прямий”. Кримінальне провадження у слідчих в березні забрали в інший відділ розслідувати. Тому що ми не погоджувалися… Я не можу розкривати таємницю слідства до кінця. Але ми вважали свою лінію проводити, а не те, що вони там десь хотіли. І просто більш така конкретика така минулотижнева. Коли я був у відпустці, мені слідчі кажуть: “Слухайте, тут така ситуація відбувається. Кличуть на нараду і кажуть, що треба “Прямий” уже швиденько визнавати речовим доказом і щоб його арештовувати”. Я кажу: для чого?”, – додав він.

На питання, хто саме віддавав накази, Корецький відповів: “Я не буду казати прізвища слідчих. Але вони казали, що керівництво ДБР, а це безпосередньо може давати й заслуховує всі ці провадження – це Бабіков”.

“…Вони кажуть, що кликали на нараду, і відповідно чітко поставлена задача – давай визнавай [“Прямий”] речовим доказом, і далі прокурори будуть звертатися по арешт телеканалу. Це дурниці, це абсолютні дурниці. І двоє слідчих відмовилися. І вони вже потім знайшли якогось слідчого, не знаю, кого, який, мабуть, це рішення прийняв. Бо я не бачу матеріалів кримінального провадження. Я не знаю, чи це рішення прийнято”, – зазначив він.