Уряд Республіки Корея подарував українським дітям 6 тисяч планшетів для навчання.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіта і науки України.

Відтак, планшети передусім отримають діти із вразливих категорій населення, які проживають в областях, де високий відсоток дистанційного навчання.

Пристрої отримають у таких областях: Дніпропетровська – 1887; Донецька – 637; Запорізька – 933; Луганська – 165; Миколаївська – 609; Харківська – 1367; Херсонська – 402.

У відомстві зазначили, що планшети передадуть на баланс закладів освіти для дітей, які найбільше потребують технічних засобів для безперервного навчання за будь-яких обставин.

30 грудня відбулася зустріч міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета із надзвичайним та повноважним послом Республіки Корея в Україні паном Кім Хьонг Те. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю та окреслили основні напрями підтримки України з боку Республіки Корея.

“Спільно з партнерами з розвитку ми продовжуємо забезпечувати цифровими пристроями українських освітян, які віддано навчають наших дітей за будь-яких умов. Ми раді повідомити, що розпочинається наступний масштабний етап із цифровізації у сфері освіти”,– розповів Сергій Шкарлет.

А також зауважив, що тепер учні, які не мають змоги навчатися у традиційному форматі, зможуть отримати пристрої для продовження навчання.

Своєю чергою, Кім Хьонг Те наголосив, що Корея продовжуватиме й надалі надавати підтримку Україні.

Варто зазначити, що Міністерство цифрової трансформації запускає масштабний проєкт на підтримку українських школярів, у межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad.

Відтак, у межах цієї ініціативи школи, зруйновані внаслідок бойових дій, отримають 5 тисяч Apple iPad. Загалом в Україні на допомогу очікують учні близько 350 шкіл, частково або повністю зруйнованих внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

За даними Мінцифри, 23 грудня 451 школяр у Бучанському районі Київської області вже отримав сучасні гаджети з комплектом навчальних програм.