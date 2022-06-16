Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонс видавництва HarperCollins Publishers.
Книга Саймона Шустера називатиметься “Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні”. Як зазначило видавництво, Шустер розповість про те, як Зеленський та його команда пережили цю війну та орієнтувалася “на зміну ролей іноземних лідерів з усього світу”.
Також книга поєднає “інтимну, швидку та бентежну розповідь про те, як розгортається війна в Україні”.
“Для моєї кар’єри є привілеєм розповідати про історію цієї війни, яку пережили президент Зеленський та його команда”, – сказав Саймон Шустер.
ДОВІДКА. Саймон Шустер – уродженець Москви, який понад 15 років працював на Росію та Україну, репортує з обох країн. Він мешкає в Нью-Йорку, але зараз проводить більшу частину свого часу в Києві.
- Раніше у грудні 19 року Саймон Шустер написав статтю “Я не боюся питань імпічменту”. Як президент України Володимир Зеленський грає свою роль у найбільш політичній драмі світу”. У самому матеріалі розповідається про скандал навколо імпічменту президента США Дональда Трампа, ролі українського лідера та його найближчого оточення.
- Також історію життя українського президента зобразили у вигляді графічного роману “Політична влада: Володимир Зеленський” видавництва TidalWave Comics.