Нступного року кореспондент видання Time запланував випуск книги, яка розповідатиме про реакцію президента України Володимира Зеленського на повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонс видавництва HarperCollins Publishers.

Книга Саймона Шустера називатиметься “Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні”. Як зазначило видавництво, Шустер розповість про те, як Зеленський та його команда пережили цю війну та орієнтувалася “на зміну ролей іноземних лідерів з усього світу”.

Також книга поєднає “інтимну, швидку та бентежну розповідь про те, як розгортається війна в Україні”.

“Для моєї кар’єри є привілеєм розповідати про історію цієї війни, яку пережили президент Зеленський та його команда”, – сказав Саймон Шустер.

ДОВІДКА. Саймон Шустер – уродженець Москви, який понад 15 років працював на Росію та Україну, репортує з обох країн. Він мешкає в Нью-Йорку, але зараз проводить більшу частину свого часу в Києві.