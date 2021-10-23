Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) заявило, що переваги вакцинації Pfizer / BioNTech проти COVID-19 дітям від 5 до 11 років переважують ризики рідкісних випадків запалення серця.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Виробники вакцин також заявили, що їх щеплення в клінічних випробуваннях дітей від 5 до 11 років показало ефективність проти коронавірусу в 90,7%.

Якщо Управління з продовольства і медикаментів США схвалить вакцинацію дітей препаратом Pfizer/BioNTech, це буде перша вакцина проти COVID-19 для цієї вікової групи. Щеплення можуть бути доступні у США на початку листопада.

Вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna Inc вчені раніше пов’язували з рідкісними випадками запалення серця, так званим міокардитом. Частіше це стосувалося молодих чоловіків.

Співробітники FDA заявили, що, якщо припустити, що кількість випадків міокардиту, що спостерігаються в молодшій віковій групі, буде такою ж, як у дітей від 12 до 15 років, кількість госпіталізацій, яким запобігли, пов’язаних з COVID-19, перевищить кількість госпіталізацій, пов’язаних з міокардитом, в більшості проаналізованих сценаріїв.

Водночас у Pfizer припустили, що частота міокардиту в цій віковій групі, ймовірно, буде нижче, ніж спостерігається у вакцинованих дітей від 12 до 15 років, частково через те, що молодшим дітям давали нижчу дозу.

7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.