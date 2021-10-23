Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Виробники вакцин також заявили, що їх щеплення в клінічних випробуваннях дітей від 5 до 11 років показало ефективність проти коронавірусу в 90,7%.
Якщо Управління з продовольства і медикаментів США схвалить вакцинацію дітей препаратом Pfizer/BioNTech, це буде перша вакцина проти COVID-19 для цієї вікової групи. Щеплення можуть бути доступні у США на початку листопада.
Вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna Inc вчені раніше пов’язували з рідкісними випадками запалення серця, так званим міокардитом. Частіше це стосувалося молодих чоловіків.
Співробітники FDA заявили, що, якщо припустити, що кількість випадків міокардиту, що спостерігаються в молодшій віковій групі, буде такою ж, як у дітей від 12 до 15 років, кількість госпіталізацій, яким запобігли, пов’язаних з COVID-19, перевищить кількість госпіталізацій, пов’язаних з міокардитом, в більшості проаналізованих сценаріїв.
Водночас у Pfizer припустили, що частота міокардиту в цій віковій групі, ймовірно, буде нижче, ніж спостерігається у вакцинованих дітей від 12 до 15 років, частково через те, що молодшим дітям давали нижчу дозу.
7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.
- В травні радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- У вересні фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина проти COVID-19 викликала стійку імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років, і вони планують якомога швидше запросити дозвіл регулятора на використання щеплень у дітей цього віку в США, Європі та інших країнах.
- У США розпочалася підготовка до вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Для цього передбачено створення окремих кімнат імунізації, а також спеціальні шприци й голки меншого розміру.