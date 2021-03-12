Користувачі Google Maps можуть стикатися з тим, що на картах не була позначена якась дорога, або ж інформація вказана неправильно. Скоро з'явиться можливість це виправляти.

Про нововведення інформує видання The Verge. Крім того, інформацію опублікували в пресслужбі компанії Google.

Так, Google додасть у свій фірмовий картографічний сервіс можливість “домалювати” відсутні дороги, а також виправляти неправильно нанесені.

Зараз якщо користувач намагається додати в Google Maps дорогу, він може лише поставити “шпильку” там, де вона повинна знаходитися, ввести назву і відправити цю інформацію в Google.

Новий інструмент дозволить самостійно домалювати відсутні в Google Maps дороги (потрібно буде натиснути кнопку бокового меню, перейти до розділу “Редагувати карту” і обрати “Відсутня дорога”).

Також у користувачів з’явиться можливість змінити напрямок дороги, відкоригувати назву, видалити некоректне відображення дороги і так далі.

Google як і раніше перевірятиме виправлення, щоб переконатися, що вони точні. Компанії знадобиться близько семи днів, щоб розглянути заявку.

“Ця функція буде впроваджена в найближчі місяці більш ніж у 80 країнах, де люди вже можуть повідомляти про дорожні оновлення на Google Maps”, – наголошується в повідомленні компанії.

Крім того, в Google анонсували ще два нововведення.

Так, Google Maps отримають функцію під назвою Photo Updates. Вона дозволить ділитися фото і окремими подробицями про місце (наприклад, про ресторан або парковку) без необхідності залишати повний відгук або оцінку. До вже наявних фотографій місця можна буде додавати коментарі.

Останні фото можна буде побачити у вкладці “Оновлення” при пошуку певного місця на картах. Для додавання власного оновлення досить буде натиснути кнопку “Завантажити оновлення фото” на тій же вкладці (можна буде обрати свої знімки (обмежень за кількістю немає), залишити короткий опис і опублікувати).

Google також запускає ініціативу, яка повинна стимулювати користувачів залишати більше оглядів, фото, оновлень, оцінок і відгуків про заклади і підприємства.

У найближчий місяць у такій ініціативі “Local Love challenge” зможуть взяти участь користувачі пристроїв на Android у США.