Про це свідчать дані трекера DownDetector.
Згідно з картою збоїв, проблеми спостерігаються в основному у користувачів Польщі, України, Білорусі, Фінляндії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії, США та Росії.
Скарги почали надходити приблизно о 7:30 ранку (за київським часом), через дві години проблеми спостерігалися майже у три тисячі осіб. Близько 72 відсотків з них відзначили, що не можуть зайти на сайт пошуковика. У решти людей виникли проблеми з доступом до інших сервісів Google.
- На початку червня у роботі близько десяти соціальних мереж і сайтів великих міжнародних ЗМІ стався незрозумілий масштабний збій.