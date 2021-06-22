Користувачі мережі по всьому світу поскаржилися на збій в роботі пошукача Google й інших сервісів компанії.

Про це свідчать дані трекера DownDetector.

Згідно з картою збоїв, проблеми спостерігаються в основному у користувачів Польщі, України, Білорусі, Фінляндії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії, США та Росії.

Скарги почали надходити приблизно о 7:30 ранку (за київським часом), через дві години проблеми спостерігалися майже у три тисячі осіб. Близько 72 відсотків з них відзначили, що не можуть зайти на сайт пошуковика. У решти людей виникли проблеми з доступом до інших сервісів Google.