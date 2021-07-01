Користувачі соцмереж помітили, що на зображенні проєкту Великого герба України у лева намальовані дві ліві лапи.

Про це розповідають #Букви.

Так, “великий палець” на обох лапах намалювали з однієї сторони, хоча вони мають “дивитися” один на одного. Крім того, у лева чомусь всього чотири фаланги на кожній нозі, а має бути п’ять.

Нагадаємо, що саме це зображення президент Володимир Зеленський пропонує затвердити як Великий герб України. 28 червня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Великий герб.

29 червня текст законопроєкту і запропонований варіант зображення з’явилися на сайті парламенту. В додатку до законопроєкту міститься таке зображення:

Це один з варіантів, розроблених у 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Варіант, який запропонував Зеленський, являє собою доопрацьований Сергієм Якутовичем проєкт авторського колективу Івахненка. Ця версія в липні 2009 року була затверджена Кабінетом Міністрів. Відтоді ескіз так і не був розглянутий Верховною Радою.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Тоді українці розкритикували цей ескіз.