Про це пише видання 9to5mac.

Користувачі смартфонів iPhone, які оновилися з iOS 14.8 до iOS 15, повідомляють про дуже швидке розряджання батареї пристрою і перегрів. Spotify визнає скарги, і заявила, що проводить розслідування.

На форумі Reddit з’явилося безліч повідомлень і твітів про цю проблему.

“Мабуть, з нізвідки Spotify почав сильно розряджати мою батарею в останні кілька днів. На тренування, яке раніше споживало 10-15% заряду батареї, тепер йде 40-60%, а батарея нагрівається щоразу, коли відкривається програма”.

“Spotify виснажує iPhone 12 Pro з абсурдною швидкістю. Здається, це тільки почалося сьогодні. IOS 15”.

“У мене все ще версія 14.8, і у мене та ж проблема […] Виконання перевстановлення або “чисте перевстановлення” не допомагає. Відключення фонового оновлення програм не працює. Вихід не працює. Нічого з того, що пропонує Spotify, не працює, тому що це схоже на помилку. Сьогодні мені довелося видалити Spotify, і я використовую безкоштовну пробну версію Apple Music. Я не хочу, щоб цей застосунок вбив мою батарею”.

“Раніше я проводив 8 годин на день на роботі, слухаючи Spotify, і при цьому у мене все ще була батарея на 50-60 %. Тепер мій телефон вмирає приблизно за 4 години”.

Spotify пообіцяла повідомити про результати своєї перевірки.