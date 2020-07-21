Про це повідомив лідер партії, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко на спільному брифінгу з головою фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією.
Нагадаємо, у червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.
Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
Корнієнко заявив, що зробив висновки з цієї ситуації.
“Коли перед тобою мікрофон, потрібно мовчати”, – сказав він.
Давид Арахамія підтримав колегу і додав, що “мовчання – золото”.
- Як повідомив #Буквам фахівець із монтажу Владислав Константинов, на відео розмови Олександра Корнієнка і Давида Арахамії немає ознак монтажу.
- У фракції “Слуги народу” визначилися, як можна покарати Олександра Корнієнка за сексистські висловлювання про “корабельну сосну” і “бабу робочу”. Як писали #Букви, за сексистські висловлювання заступник голови фракції відстоюватиме поправку про гендерну квоту 50 на 50, яка багатьом не подобалася.