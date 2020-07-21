Голава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що зробив висновки після скандалу з "корабельною сосною".

Про це повідомив лідер партії, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко на спільному брифінгу з головою фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією.

Нагадаємо, у червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.

Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.

Корнієнко заявив, що зробив висновки з цієї ситуації.

“Коли перед тобою мікрофон, потрібно мовчати”, – сказав він.

Давид Арахамія підтримав колегу і додав, що “мовчання – золото”.