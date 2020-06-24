Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що назвав "корабельною сосною» не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.

Про це Корнієнко розповів в Facebook.

Корнієнко пояснив, що перша частина непристойного обговорення стосувалася їхньої колеги по фракції. Він ще раз вибачився за неприпустиму лексику.

“Перш за все, хочу звернутися до Ірини Аллахвердієвої, моєї колеги й людини, яку я дуже поважаю, з проханням прийняти мої вибачення за ту першу невелику коротку частину розмови, де я з Давидом Арахамією обговорюю свої враження від її вроди, краси, але в абсолютно неприйнятній формі. Шановна Ірина, я не мав нічого поганого на увазі, це були мої щирі враження від того як ви виглядаєте, яким чином ви до цього прийшли”, – заявив він.

Друга частина, яка стосувалася “сосни корабельної”, за словами Корнієнка, стосувалася можливого кандидата в мери Миколаєва від “Слуги народу” Тетяни Домбровської.

“Про іншу, більшу частину розмови, яка породила масові цитування, меми тощо. Хочу запевнити всіх абсолютно, що це були мої думки не про Ірину Аллахвердієеву і я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури, тестування, поліграф, як завгодно, в цьому моя совість чиста. Я обговорював іншу людину, і ситуація навколо Ірини, яка далі склалася в медіа, абсолютно недоречна. Кого я обговорював? Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери від партії “Слуга народу” пані Тетяну Домбровську”, – сказав Корнієнко.

Політик зазначив, що познайомився з Домбровською напередодні й вона його “вразила своєю енергією і своїм запалом”.

“І я розумію, що вона могла б бути гідним кандидатом від партії “Слуга народу”. Знову-таки, форму для вираження свого захоплення я вибрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, місцями просто образливу і таку, яка дійсно може сприйматися як сексизм і форма дискримінації. За це я перепрошую також пані Тетяну. Одночасно продовжую запрошувати вас до участі в наших своєрідних імпровізованих праймеріз, які відбуваються по всіх містах. Сподіваюся, що ви маєте на них абсолютні шанси перемогти. Розумію при цьому, що Тетяна може відмовитися від подальшої співпраці з партією “Слуга народу” після моїх висловлювань, це буде абсолютно справедливим на нашу адресу”, – зазначив Корнієнко

При цьому він фактично відмовився від своїх попередніх слів про монтаж.

“Дійсно, в прямому ефірі це неможливо зробити й зрозуміло, що треба бути повним якимось відморозком, щоб це стверджувати й переконувати в цьому всю спільноту. Але разом з тим ми з Давидом чітко пам’ятаємо, що між обговоренням Ірини, коротким і більш розлогим обговоренням Тетяни була трохи довшою пауза, було більше слів. На тому відео, яке поширене, немає взагалі цього моменту. Можливо, він загубився при стримі”, – сказав глава “Слуги народу”.

Корнієнко навіть вибачився за ситуацію перед українцями.

“Чесно кажучи, мені прикро за всю цю ситуацію. Наостанок я хотів би просто вибачитися перед усіма українцями, перед тими, хто голосував за Слугу народу”, перед тими, хто не голосував за “Слугу народу”. Незалежно від статі, від того, ким ми всі є, неприпустимо абсолютно ні для депутата Верховної Ради, тим більше, для заступника керівника великої фракції, яка тримає відповідальність за те, що відбувається в країні, подібні висловлювання, подібні взагалі обговорення. Щиро перепрошую всіх, кого ми могли цим розчарувати. Будучи послідовним прихильником гендерної рівності, її лобіюванням у законодавстві, поки ситуація така, яка є – я собі дозволив сексистські висловлювання, дискримінаційні, неповажні, за що я перепрошую”, – сказав Корнієнко.

Він додав, що ця ситуація стане для нього “дуже серйозним уроком”.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”. Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба, так, баба, так”.