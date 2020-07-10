Про це він поінформував в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Так, відповідаючи на запитання, чи виникали у нього думки про відставку на тлі скандалу, нардеп заявив: “Ні, своїх власних не було”.
“Для української політичної культури не факт, що це стане прикладом і на когось вплине. У мене особисто такої думки не виникало. Я слухав ідеї ці з різних сторін, намагався на себе їх приміряти і розумів, що так, це помилка – репутаційна , організаційна, але я як політик ще не все зробив, що планував, і хотів би ще цим позайматися трохи”, – наголосив Корнієнко.
У відповідь на запитання, що, на думку нардепа, зробив би керівник найбільшої парламентської фракції в іншій європейській країні, якби потрапив у подібну ситуацію, Корнієнко повідомив, що “не всі завжди йдуть у відставку”.
“Не знаю. Не вивчав. Кажуть, що всі завжди йдуть у відставку. Але я побіжно вивчав, що не всі завжди йдуть у відставку”, – зазначив Корнієнко.
“Якщо хтось вважає, що я не поніс репутаційні втрати, то це неправда”, – уточнив він.
При цьому нардеп відмовився коментувати, як на скандал відреагувала його сім’я.
“Моя родина і так страждає через мою популярність”, – заявив Корнієнко.
(На відео – з 8:00)
- У червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.
- Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Як повідомив #Буквам фахівець із монтажу Владислав Константинов, на відео розмови Олександра Корнієнка і Давида Арахамії немає ознак монтажу.
- У фракції “Слуги народу” визначилися, як можна покарати Олександра Корнієнка за сексистські висловлювання про “корабельну сосну” і “бабу робочу”. Як писали #Букви, за сексистські висловлювання заступник голови фракції відстоюватиме поправку про гендерну квоту 50 на 50, яка багатьом не подобалася.