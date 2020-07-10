Заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що не збирається йти у відставку через скандал навколо заяв про "корабельну сосну" і "бабу робочу".

Про це він поінформував в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Так, відповідаючи на запитання, чи виникали у нього думки про відставку на тлі скандалу, нардеп заявив: “Ні, своїх власних не було”.

“Для української політичної культури не факт, що це стане прикладом і на когось вплине. У мене особисто такої думки не виникало. Я слухав ідеї ці з різних сторін, намагався на себе їх приміряти і розумів, що так, це помилка – репутаційна , організаційна, але я як політик ще не все зробив, що планував, і хотів би ще цим позайматися трохи”, – наголосив Корнієнко.

У відповідь на запитання, що, на думку нардепа, зробив би керівник найбільшої парламентської фракції в іншій європейській країні, якби потрапив у подібну ситуацію, Корнієнко повідомив, що “не всі завжди йдуть у відставку”.

“Не знаю. Не вивчав. Кажуть, що всі завжди йдуть у відставку. Але я побіжно вивчав, що не всі завжди йдуть у відставку”, – зазначив Корнієнко.

“Якщо хтось вважає, що я не поніс репутаційні втрати, то це неправда”, – уточнив він.

При цьому нардеп відмовився коментувати, як на скандал відреагувала його сім’я.

“Моя родина і так страждає через мою популярність”, – заявив Корнієнко.

(На відео – з 8:00)