Про це заявив у коментарі журналістам в кулуарах Парламенту перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.

“Дійсно, голова МВС уже тривалий час на посаді. У цьому є свої плюси, є свої мінуси… Плюс того, що міністр довго на посаді в тому, що він добре розбирається в цій сфері. Він може брати відповідальність. І конкретно кажучи про Арсена Авакова, він має необхідний рівень роботи правоохоронної системи в своїй галузі – це ж не тільки МВС і поліція, це ще й прикордонна служба, це ДСНС. Вони, в принципі, працюють у штатному режимі і особливих нарікань не мають”, – наголосив Корнієнко.

З мінусів же такого кадрового рішення нардеп відзначив негативний рейтинг.

“Мінус у тому, що накопичується негативний рейтинг через те, що реформу все-таки потрібно було довести до кінця, і ми будемо з ним (з Аваковим, – ред.) про це говорити. Десь через якісь політичні моменти і атаки конкурентів (накопичується негативний рейтинг, – ред.)”, – заявив Корнієнко.

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(На відео – з 3:00)