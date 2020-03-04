Про це заявив у коментарі журналістам в кулуарах Парламенту перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.
“Дійсно, голова МВС уже тривалий час на посаді. У цьому є свої плюси, є свої мінуси… Плюс того, що міністр довго на посаді в тому, що він добре розбирається в цій сфері. Він може брати відповідальність. І конкретно кажучи про Арсена Авакова, він має необхідний рівень роботи правоохоронної системи в своїй галузі – це ж не тільки МВС і поліція, це ще й прикордонна служба, це ДСНС. Вони, в принципі, працюють у штатному режимі і особливих нарікань не мають”, – наголосив Корнієнко.
З мінусів же такого кадрового рішення нардеп відзначив негативний рейтинг.
“Мінус у тому, що накопичується негативний рейтинг через те, що реформу все-таки потрібно було довести до кінця, і ми будемо з ним (з Аваковим, – ред.) про це говорити. Десь через якісь політичні моменти і атаки конкурентів (накопичується негативний рейтинг, – ред.)”, – заявив Корнієнко.
(На відео – з 3:00)
- Верховна Рада України на позачерговому засіданні в середу, 4 березня, розгляне першим питання про Кабінет Міністрів. Позачергове засідання стартує сьогодні о 16:00. Воно було скликане за ініціативою президента України Володимира Зеленського.
- Напередодні на закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді було прийнято рішення про кадрові перестановки в Уряді. Свої кандидатури озвучив Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції. Очікується, що місце Гончарука займе нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
- На закритому засіданні фракції “Слуги народу” 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд. Так, Міністерство внутрішніх справ України швидше за все продовжить очолювати Арсен Аваков.