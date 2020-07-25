Законопроєкт про введення адміністративної відповідальності "за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму" авторства нардепів від "Слуги народу" потрібно відкласти і займатися важливими для суспільства питаннями.

Про це заявив голова партії “Слуга народу” і перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко на брифінгу під час партійного тренінгу “СН” в КВЦ “Парковий”.

Йдеться про законопроєкт №3917. Його ініціаторами виступили нардепи від “Слуги народу” Георгій Мазурашу та Олена Лис.

“Це складні такі законопроєкти для сприйняття. Я ще не бачив текст, але інтуїтивно мені здається, що не варто такі законопроєкти брати в активну роботу, тому що вони дуже дискусійні. У нас дійсно є зобов’язання перед міжнародними партнерами. Але тут мова навіть не про зобов’язання, а про те, що ті ідеї, які пропонуються – їх потрібно перевірити на ймовірну дискримінаційність”, – зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що ще не спілкувався з авторами законопроєкту. Зараз документ знаходиться на етапі внесення альтернативних проєктів законів, а його подальша доля не відома.

“Рішення фракції немає. Моя позиція, що такі законопроєкти потрібно відкладати подалі, і обговорювати їх тоді, коли ми визначимося з невідкладними економічними питаннями, проведемо податкову амністію, вирішимо, що робити з податком на виведений капітал, вирішимо, що робити з бюджетом на наступний рік. Тому що у нас, як завжди, грандіозні плани, як витрачати кошти. Потрібно тепер зрозуміти, де їх взяти. Доведемо до розуму децентралізацію, тому що ми зробили укрупнення районів, і тепер потрібно під це підігнати законодавчу базу. Проведемо необхідні кадрові рішення, якщо вони будуть потрібні восени – наприклад, у нас є два в.о. міністра і т.д. Я думаю, що восени потрібно виходити на конструктивну роботу з тих питань, які реально хвилюють кожного в суспільстві“, – наголосив Корнієнко.

Він не виключив, що законопроєкт № 3917 може бути відкликаний із Верховної Ради.

(На відео – з 5:55)

Що пропонують нардепи?

Відповідно до тексту законопроєкту, пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 180-2 “Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, яка може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров’я, моральний або духовний стан і розвиток людини”.

За таке правопорушення пропонується ввести покарання у вигляді штрафу для громадян у розмірі 17 тисяч гривень, для юридичних осіб — 51 тис. гривень.

За “публічну пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму”, яка виражається в “публічній демонстрації способу життя осіб, що мають одностатеві сексуальні відносини або ідентифікують себе зі статтю, протилежною біологічній, їх орієнтації та поведінки” пропонується штрафувати на 85 тисяч гривень.

Для службових та посадових осіб за “пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму”, а також сприяння таким діям, передбачений штраф на суму в 136 тисяч гривень.

Варто відзначити, що використаний у законопроєкті термін “гомосексуалізм” вважається багатьма лінгвістами застарілим і некоректним, що несе негативну оцінну конотацію; замість нього пропонується використовувати слово “гомосексуальність”. Використане слово “трансгендеризм” є неправильним варіантом написання терміна “трансгендерність”.