Таку заяву він зробив у коментарі телеканалу “НАШ”.
“Там 3 тисячі з чимось поправок, давайте візьмемо 3800, це 76 годин… Це п’ять пленарних тижнів, тобто два місяці. Але якщо ми будемо продовжувати хоча б на півтори-дві години в день, як ми сьогодні зробили, то ми фактично півтора-два тижні економимо. Це три пленарних тижні. Думаю, це прийнятний термін”, – зазначив нардеп.
При цьому Корнієнко визнав, що розгляд законопроєкту загальмує реалізацію інших реформ.
Він також заявив, що нардепи від “Слуги народу” були готові сьогодні працювати навіть до 23:00, але відповідно до домовленості з іншими фракціями засідання продовжили тільки до 19:30.
“15 поправок проголосували за 20 хвилин. Я думаю, що якщо в такому темпі будемо рухатися, то близько 50 – 60 поправок на годину можна опрацювати. На жаль, не вдалося продовжити засідання, наприклад, до 22:00 або до 23:00. Тому що наші депутати в принципі готові так працювати”, – розповів Корнієнко.
- Сьогодні Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
- На ранковому засіданні вже двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.
- Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський провів у Верховній Раді зустріч із нардепами від фракції “Слуги народу” по земельному законопроєкту.
- Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.