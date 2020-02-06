Перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко спрогнозував, що розгляд законопроєкту про ринок землі може зайняти від 3 до 5 пленарних тижнів.

Таку заяву він зробив у коментарі телеканалу “НАШ”.

“Там 3 тисячі з чимось поправок, давайте візьмемо 3800, це 76 годин… Це п’ять пленарних тижнів, тобто два місяці. Але якщо ми будемо продовжувати хоча б на півтори-дві години в день, як ми сьогодні зробили, то ми фактично півтора-два тижні економимо. Це три пленарних тижні. Думаю, це прийнятний термін”, – зазначив нардеп.

При цьому Корнієнко визнав, що розгляд законопроєкту загальмує реалізацію інших реформ.

Він також заявив, що нардепи від “Слуги народу” були готові сьогодні працювати навіть до 23:00, але відповідно до домовленості з іншими фракціями засідання продовжили тільки до 19:30.

“15 поправок проголосували за 20 хвилин. Я думаю, що якщо в такому темпі будемо рухатися, то близько 50 – 60 поправок на годину можна опрацювати. На жаль, не вдалося продовжити засідання, наприклад, до 22:00 або до 23:00. Тому що наші депутати в принципі готові так працювати”, – розповів Корнієнко.