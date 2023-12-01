“Він (Порошенко) вказував офіційною причиною (відрядження – ред.) участь у непарламентському заході, а в партійному – у саміті Міжнародний демократичний союз. Це спільнота партій, напевно, в яку входить “Європейська солідарність”. Він писав, що паралельно з цим будуть відбуватися ще якісь зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми документами і внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається. Але, коли надійшов лист ДСК (для службового користування – ред.), який я не можу коментувати, ми були вимушені скасувати це відрядження”, – сказав Корнієнко.