Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко та нардеп Мар’яна Безугла посварились через квоти на депутатів у Києві.

Такий висновок можна зробити з їх переписки, яка потрапила в об’єктив фотографа Букв.

В розмові Корнієнко вказує Безуглій, що він захищав її квоту на місцевих депутатів, а вона злила їхню переписку.

«Я спеціально надав цю інформацію вам із колонками «від кого» ці люди і хто за них відповідає, щоб не було зайвих питань… Якщо ви вирішили вести політичну боротьбу особисто зі мною (а я злив скрінів, які я особисто кидав лише в… @Яременко Богдан і Сергій – я виклик при(ймаю) », – написав Корнієнко.

«Але я знаю, що більшість депутатів по Києву підтве(рджено), що я стояв на позиціях за(хисту) ваших квот, ваших канди(датів), там де це було можливо», – додав він.