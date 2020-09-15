Такий висновок можна зробити з їх переписки, яка потрапила в об’єктив фотографа Букв.
В розмові Корнієнко вказує Безуглій, що він захищав її квоту на місцевих депутатів, а вона злила їхню переписку.
«Я спеціально надав цю інформацію вам із колонками «від кого» ці люди і хто за них відповідає, щоб не було зайвих питань… Якщо ви вирішили вести політичну боротьбу особисто зі мною (а я злив скрінів, які я особисто кидав лише в… @Яременко Богдан і Сергій – я виклик при(ймаю) », – написав Корнієнко.
«Але я знаю, що більшість депутатів по Києву підтве(рджено), що я стояв на позиціях за(хисту) ваших квот, ваших канди(датів), там де це було можливо», – додав він.
- З 15 вересня осередки партій мають представити своїх кандидатів у депутати на виборах.
- Безугла обрана народною депутаткою 9 скликання по 217 округу (Оболонський район міста Києва) від партії “Слуга народу” як безпартійна. Заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Корнієнка призначили займатись виборами в Києві, щоб примирити різні групи в партії президента Зеленського, які мають свої інтереси в Києві.