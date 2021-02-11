Про це він заявив сьогодні на брифінгу за підсумками з’їзду “Слуги народу”, інформують #Букви.

Корнієнко запевнив, що не помітив жодної конфронтації між президентом Володимиром Зеленським та спікером Дмитром Разумковим.

“Чутки різні ходять про різні кадрові й не кадрові процеси. Дивімося на реальну ситуацію: Парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня. Ми це робимо час від часу з президентом. Не бачив я жодної конфронтації ані між президентом і Разумковим, ані між Разумковим і Стефанчуком”, – зазначив Корнієнко.

“Була конструктивна атмосфера. Ми довго обговорювали ті закони, які турбують суспільство: “євробляхи”, закон про зброю… Але ми не обговорювали, хто кого хоче зняти чи призначити. Тобто поки що це дійсно у сфері чуток”, – додав він.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела поширювали інформацію, що президент Володимир Зеленський нібито хотів би бачити на посаді спікера Верховної Ради віцеспікера Руслана Стефанчука (якого “спеціально для цього готують”). У ЗМІ стверджувалося, що причиною заміни спікера є самостійність Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.