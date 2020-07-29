Своєю думкою він поділився в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

За словами нардепа, падіння рівня підтримки, зокрема, відбувається за рахунок тих українців, які “чекали швидких результатів”.

“По-перше, відвалилися ті, хто чекає швидких результатів. Пам’ятаю, що 20 % казали, що один рік готові чекати, там 25-30 % – від двох до трьох років, ну і віддані прихильники: чекаємо, скільки треба. Тобто перша частина відвалюється, друга… Все-таки, коли робиш реформи, трохи люди “відвалюються”, тому що реформи подобаються не всім”, – зазначив Корнієнко.

Як приклад таких реформ нардеп назвав відкриття ринку землі.

“Ніхто в цій країні ніколи не робив реформу ринку землі, наприклад. Частині людей вона не подобається, але ми це зробили. Далі, відкриття доступу до ресурсів – “Укрспирт”, бурштин, ліс”, – розповів Корнієнко.

Він також згадав критику в ЗМІ, на низці телеканалів (зокрема, на “112 Україна” і “Прямому”).

“Знаходячись у повністю ворожому медіасередовищі – це ж не можна скидати з важелів. У нас є плюс-мінус об’єктивний інтернет на рівні сайтів, у нас токсичний Telegram… Є “Прямий”. Тобто з одного боку “112” і цей холдинг (112, NewsOne, ZIK, – ред.), з іншого “Прямий”. І це з двох боків нас роздирають. От у такому середовищі медійному ми знаходимося. Зрозуміло, що якісь результати нівелюються відразу, а якісь промахи активно підсвічуються”, – вважає Корнієнко.

Під час інтерв’ю нардеп також висловив переконання, що зараз підстав для позачергових парламентських виборів немає.

“Думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. В першу чергу немає політичних підстав, тому що з точки зору соціології, зараз 50 на 50 українців виступають за дострокові вибори. І така ситуація завжди буде викликати низьку легітимність обраного парламенту. Станом на зараз все-таки “Слуга народу” є лідируючою силою. По соціології ми досі лишаємося на першому місці, суспільство каже, що ми лідери. У парламенті ми – лідируюча сила. Тому, які тут зараз проводити перевибори з точки зору такого світогляду? Можна, звісно, шукати якісь юридичні підстави, але це зайве, тому що є коаліція, уряд призначений, Рада збирається”, – заявив він.