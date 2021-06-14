Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у Верховній Раді були депутати, які зловживали селфі з Офісу президента, і ледве не робили на них угоди.

Про це він заявив в інтервʼю видання “Бабель”.

Корнієнко відповів на запитання, як зараз депутати спілкуються з Офісом президента.

“Це не правда, не треба нікуди записуватися. Просто трохи змінився пропускний режим — потрібно розуміти, куди ти йдеш. Просто прийти в офіс, щоб зробити селфі, вже не вийде. Неприємна новина для колег, які цим зловживали. У нас є різні депутати, які на селфі з ОП робили мало не якісь угоди, не називатимемо їхніх прізвищ”, — заявив Корнієнко.

За його словами, на зустріч до президента не важко потрапити, якщо є предметна розмова.

Також глава партії розповів про відмінності між чинним главою ОП Андрієм Єрмаком та його попередником Андрієм Богданом.

“[У Єрмака] зʼявилися профільні заступники, обовʼязки розподілили. Не потрібно бігти до Андрія, щоб обговорити децентралізацію, наприклад. Коли все це починалося, все курирував особисто Богдан, питання обговорювалися у нього в кабінеті. Думаю, Єрмак все делегував добре”, – зазначив Корнієнко.

Окрім цього, кожні два тижні, напередодні пленарного засідання парламенту, у фракції “Слуга народу” проходять наради щодо порядку денного за участі президента, спікера і першого віцеспікера, премʼєра, віцепремʼєра, керівництва фракції, голів комітетів.