Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко тримає готівкою пів мільйона гривень, а також володіє авторським правом на пісні гурту "2Саша" разом із колегою по фракції.

Відповідна інформація була опублікована на сайті НАЗК.

Доходи

Олександр Корнієнко за минулий рік задекларував 510 246 грн депутатської зарплати та 9 017 грн банківських процентів.

Його дружина за 2020 рік заробила 706 060 грн доходу від підприємництва та 21 153 грн заробітної плати від “Університету економіки і права” “КРОК”. Ще 33 470 грн Ольга Корнієнко отримала як державну та соціальну матеріальну допомогу та соцвиплати.

Готівкою Корнієнко тримає 500 тис. гривень і 50 тис. доларів.

На його банківських рахунках розміщено 104 947 грн, а також 150 доларів.

Дружина Корнієнка має 20 тис. доларів готівкових коштів та ще 654 465 грн на банківських рахунках.

Нерухомість

Олександр Корнієнко володіє земельною ділянкою в селі Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області та має право користування житловим будинком.

Дружина Корнієнка має у власності дві квартири — у Києві площею 112, 6 кв.м. та в Черкасах на 84,5 кв. м.

Автомобіль

У декларації очільника “Слуги народу” вказаний автомобіль Citroen C5, який він придбав у 2019 році. Інших транспортних засобів, згідно з декларацією, сім’я нардепа не має.

Інші активи

Корнієнко володіє 50% авторських прав на пісні гурту “2Саша”. Інші 50% належать народному депутату від “Слуги народу” Олександру Санченку.