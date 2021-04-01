Відповідна інформація була опублікована на сайті НАЗК.
Доходи
Олександр Корнієнко за минулий рік задекларував 510 246 грн депутатської зарплати та 9 017 грн банківських процентів.
Його дружина за 2020 рік заробила 706 060 грн доходу від підприємництва та 21 153 грн заробітної плати від “Університету економіки і права” “КРОК”. Ще 33 470 грн Ольга Корнієнко отримала як державну та соціальну матеріальну допомогу та соцвиплати.
Готівкою Корнієнко тримає 500 тис. гривень і 50 тис. доларів.
На його банківських рахунках розміщено 104 947 грн, а також 150 доларів.
Дружина Корнієнка має 20 тис. доларів готівкових коштів та ще 654 465 грн на банківських рахунках.
Нерухомість
Олександр Корнієнко володіє земельною ділянкою в селі Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області та має право користування житловим будинком.
Дружина Корнієнка має у власності дві квартири — у Києві площею 112, 6 кв.м. та в Черкасах на 84,5 кв. м.
Автомобіль
У декларації очільника “Слуги народу” вказаний автомобіль Citroen C5, який він придбав у 2019 році. Інших транспортних засобів, згідно з декларацією, сім’я нардепа не має.
Інші активи
Корнієнко володіє 50% авторських прав на пісні гурту “2Саша”. Інші 50% належать народному депутату від “Слуги народу” Олександру Санченку.
- Раніше повідомлялося, що заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий задекларував храм, що розташований у Черкаській області.
- Президент Володимир Зеленський задекларував за минулий рік 19,1 млн гривень доходів.