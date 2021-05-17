Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у четвер, 20 травня, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть законопроєкти, необхідні для отримання макрофінансової допомоги від Європейської комісії та другого траншу кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це він сказав під час брифінгу.

Корнієнко заявив, що цього тижня, у четвер, можливе проведення ще одного позачергового засідання.

“Ми будемо завтра брати в апараті підписні листи”, – сказав він.

На цьому засіданні, за словами Корнієнка, планують розглядати законопроєкти щодо НАБУ і Вищої ради правосуддя.

“Це закони, які ми плануємо приймати до 5 червня. Приблизно до цього терміну ми маємо виконати домашнє завдання для того, щоб просуватися по підтримці з боку міжнародних партнерів. Це пакет законопроєктів про ВРП (Вища рада правосуддя) і ВККСУ (Вища кваліфікаційна комісія суддів). Це збільшення відповідальності про недостовірне декларування до позбавлення волі. Це нова редакція закону про НАБУ №5459. І це весь пакет, який стосується деяких фінансових та економічних питань”, – сказав Корнієнко.

Однак фінальний порядок денний позачергового засідання на четвер, 20 травня, ще не сформовано.