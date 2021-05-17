Про це він сказав під час брифінгу.
Корнієнко заявив, що цього тижня, у четвер, можливе проведення ще одного позачергового засідання.
“Ми будемо завтра брати в апараті підписні листи”, – сказав він.
На цьому засіданні, за словами Корнієнка, планують розглядати законопроєкти щодо НАБУ і Вищої ради правосуддя.
“Це закони, які ми плануємо приймати до 5 червня. Приблизно до цього терміну ми маємо виконати домашнє завдання для того, щоб просуватися по підтримці з боку міжнародних партнерів. Це пакет законопроєктів про ВРП (Вища рада правосуддя) і ВККСУ (Вища кваліфікаційна комісія суддів). Це збільшення відповідальності про недостовірне декларування до позбавлення волі. Це нова редакція закону про НАБУ №5459. І це весь пакет, який стосується деяких фінансових та економічних питань”, – сказав Корнієнко.
Однак фінальний порядок денний позачергового засідання на четвер, 20 травня, ще не сформовано.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав умови, необхідні для отримання нашою країною подальших траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).