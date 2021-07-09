Голова партії "Слуга народу" і перший заступник глави парламентської фракції Олександр Корнієнко закликав народного депутата Олександра Юрченка, який потрапив у ДТП у Львові під дією наркотиків, скласти мандат.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Нагадаємо, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками скоїв автопригоду.

У протоколі медобстеження зазначено, що він перебував за кермом в стані наркотичного сп’яніння. Тест встановив, що Юрченко був під впливом MDMA.

“Черговий інцидент з Юрченком викликає тільки одне запитання: чому ця людина, яка майже рік тому стала фігурантом кримінального провадження про хабар, досі не отримала законний вирок?” – заявив Корнієнко.

Він нагадав, що Юрченка виключили зі складу фракції “Слуга народу” 14 вересня 2020 року після скандалу з хабарем, втім правоохоронці так і не притягнули його до відповідальності.

“Ще тоді я пропонував йому добровільно скласти депутатський мандат, але він не послухав. Тож зараз у нього з’явився ще один привід це зробити. Я закликаю його скласти повноваження народного депутата за особистою заявою”, – сказав очільник партії “Слуга Народу”.

За його словами, Конституція передбачає дострокове припинення повноважень народного депутата після оголошення обвинувального вироку. Але поки його немає.

“Нацполіція та Офіс Генпрокурора мають якнайшвидше розслідувати те, що сталося. Чим швидше суспільство побачить розставлення усіх юридичних акцентів у цій ситуації, тим краще. Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом Верховної Ради”, – вважає Корнієнко.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка провадяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції допоки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

Сам Юрченко пов’язав справу проти нього зі “сміттєвою мафією”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами. На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Юрченка з можливістю вийти під заставу. Незабаром за нього внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави. Вже в листопаді з нього зняли електронний браслет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.