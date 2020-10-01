Про це він написав на сторінці у Facebook.

“Так як вже почали ширитись чутки, поспішаю повідомити колег, виборців і суспільство особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула і мене. Однак, мій досвід може бути корисним іншим, тому коротко поділюся. Симптомів, крім температури, в мене не було. Але відразу, як тільки вона піднялась, зробив і експрес, і ПЦР тести. Обидва не показали результату”, – повідомив Корнієнко.

Він зазначив, що звернувся до лікаря, яки зробив йому комп’ютерну томографію, де був висновок “схоже на COVID-19”.

“Тим часом я звернувся до пульмонолога, бо маю обов’язок звертатись до нього в таких випадках. Мені зробили КТ із висновком “схоже на COVID-19”, після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані “ковіду Шредінгера”. Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає, наприклад кашлю. З одного боку мірилом правди є тест, а він – негативний. З іншого, на КТ картина схожа”, – зауважив Корнієнко.

За його словами, точне підтвердження коронавірусу він отримав сьогодні, 1 жовтня. Депутат також наголосив, що стан стабільний і показань до госпіталізації наразі немає.

“ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалось тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЦР нічого не показує – а потім антитіла є. Тож, якщо ви опинитесь у подібній ситуації, то краще виходити із “презумпції коронавірусу” і самоізолюватись. Стан у мене стабільний, отримую необхідне лікування, показань до госпіталізації немає”, – додав Корнієнко.

Він зізнався, що “грішив” і порушував масковий режим і нехтував санітайзером і рукавичками, а за останній тиждень контактував з сотнями людей.

“Коронавірусних інфекція – це не політика, це здоров’я. Бережіть себе, надягайте маски, рукавички, користуйтеся санітайзером. Вакцини колись будуть, але лише в наших руках зробити так, щоб вони ще були нам потрібні тоді, коли з’являться. Тому що у нас не буде колективного імунітету. Давайте зробимо страшні прогнози ВООЗ тільки прогнозами”, – закликав депутат.