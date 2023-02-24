Про це повідомляє CNN.
У своїй сьогоднішній заяві король Сполученого Королівства зазначив: вже минув рік, відколи народ України “страждає від неспровокованої повномасштабної атаки”.
“Світ із жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, заподіяними українцям, багатьох з яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Великій Британії, і, справді, по всьому світу, від Румунії до Канади”, – наголосив Чарльз III.
Король підтвердив свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському, з яким він зустрівся в Букінгемському палаці на початку цього місяця, і висловив свою “особисту підтримку” народу України.
“Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти у цей важкий час. Тому я можу лише сподіватися, що прояв солідарності з усього світу може принести не лише практичну допомогу, але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми – об’єднані”, – сказав він.
- Король Великої Британії Чарльз III прибув до Вілтшира, що на південному заході Англії. Він зустрівся з українськими військовими, яких навчають інструктори із різних країн.