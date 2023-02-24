Король Великої Британії Чарльз III у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну похвалив українців за прояв "справді дивовижної мужності і стійкості на тлі такої людської трагедії".

Про це повідомляє CNN.

У своїй сьогоднішній заяві король Сполученого Королівства зазначив: вже минув рік, відколи народ України “страждає від неспровокованої повномасштабної атаки”.

“Світ із жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, заподіяними українцям, багатьох з яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Великій Британії, і, справді, по всьому світу, від Румунії до Канади”, – наголосив Чарльз III.

Король підтвердив свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському, з яким він зустрівся в Букінгемському палаці на початку цього місяця, і висловив свою “особисту підтримку” народу України.

“Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти у цей важкий час. Тому я можу лише сподіватися, що прояв солідарності з усього світу може принести не лише практичну допомогу, але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми – об’єднані”, – сказав він.