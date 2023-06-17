Джерело: Голос Америки
Король Чарльз III у першому параді до дня народження в ролі монарха // 3 фото
Чарльз отримав королівський салют і спостерігав, як найпрестижніші полки британської армії проходили парадом, щоб відзначити його офіційний день народження.
Це був перший випадок за понад 30 років, коли британський монарх взяв участь у пишній церемонії верхи на коні.
Інші члени королівської сім’ї, в тому числі королева Камілла, Кейт, принцеса Уельська та троє її маленьких дітей, їхали в екіпажах, запряжених кіньми.
Справжній день народження Чарльза — 14 листопада. Але британські монархи традиційно святкують два дні народження — справжній і офіційний — щоб забезпечити можливість публічних святкувань у теплу літню погоду.
Парад на честь дня народження зазвичай завершується польотом, за яким королівська родина спостерігає на балконі Букінгемського палацу.
Пілотажна група Королівських повітряних сил летить у строю, залишаючи за собою смуги червоних, білих і синіх кольорів.
Близько 70 літаків взяли участь у польоті цього року.
- 16 травня, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл потрапили у “майже катастрофічну автомобільну погоню” за участю папараці в Нью-Йорку.
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- У Великій Британії під час коронації короля Чарльза поліція затримала лідера антимонархічної групи “Республіка” та ще 51 особу. Демонстранти одягнулися у жовтий одяг, щоб виділятися на фоні одягнених у червоне, біле і синє, й тримали плакати з написом “Не мій король”.