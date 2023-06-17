У суботу, 17 червня, король Чарльз III їхав верхи на коні, щоб взяти участь у своїй першій церемонії нагородження британського короля в центрі Лондона.

Джерело: Голос Америки





Король Чарльз III у першому параді до дня народження в ролі монарха // 3 фото

Чарльз отримав королівський салют і спостерігав, як найпрестижніші полки британської армії проходили парадом, щоб відзначити його офіційний день народження.

Це був перший випадок за понад 30 років, коли британський монарх взяв участь у пишній церемонії верхи на коні.

Інші члени королівської сім’ї, в тому числі королева Камілла, Кейт, принцеса Уельська та троє її маленьких дітей, їхали в екіпажах, запряжених кіньми.

Справжній день народження Чарльза — 14 листопада. Але британські монархи традиційно святкують два дні народження — справжній і офіційний — щоб забезпечити можливість публічних святкувань у теплу літню погоду.

Парад на честь дня народження зазвичай завершується польотом, за яким королівська родина спостерігає на балконі Букінгемського палацу.

Пілотажна група Королівських повітряних сил летить у строю, залишаючи за собою смуги червоних, білих і синіх кольорів.

Близько 70 літаків взяли участь у польоті цього року.