Король Нідерландів Віллем-Олександр вибачився за внесок його країни у розвиток рабства у минулому та за наслідки, які мають відголос й сьогодні.

Джерело: Reuters

Як повідомляється, 1 липня король виступив на церемонії, присвяченій 160-м роковинам законодавчого скасування рабства в Нідерландах, включно з їхніми колишніми колоніями у Карибському басейні.

“Сьогодні, коли ми згадуємо нідерландську історію рабства, я прошу вибачення за цей злочин проти людства”, – сказав він.

За словами Віллема-Олександра, расизм у нідерландському суспільстві й нині залишається проблемою, і не всі підтримають його вибачення.

“Однак часи змінилися, і ланцюги справді розірвано”,– наголосив правитель європейської країни.

Зазначається, що вибачення прозвучали на тлі широкого перегляду колоніального минулого Нідерландів, включно з участю в атлантичній работоргівлі та рабстві в їхніх колишніх азіатських колоніях.