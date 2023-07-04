Джерело: Reuters
Як повідомляється, 1 липня король виступив на церемонії, присвяченій 160-м роковинам законодавчого скасування рабства в Нідерландах, включно з їхніми колишніми колоніями у Карибському басейні.
“Сьогодні, коли ми згадуємо нідерландську історію рабства, я прошу вибачення за цей злочин проти людства”, – сказав він.
За словами Віллема-Олександра, расизм у нідерландському суспільстві й нині залишається проблемою, і не всі підтримають його вибачення.
“Однак часи змінилися, і ланцюги справді розірвано”,– наголосив правитель європейської країни.
Зазначається, що вибачення прозвучали на тлі широкого перегляду колоніального минулого Нідерландів, включно з участю в атлантичній работоргівлі та рабстві в їхніх колишніх азіатських колоніях.
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