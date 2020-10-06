Король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження помилував 16 українців.

Про це повідомили у пресслужбі посольства України в Таїланді.

“З нагоди дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня 2020 року триває колективне королівське помилування осіб, утримуваних у виправних закладах Королівства Таїланд, яке стосуватиметься і ув’язнених громадян України”, – повідомили у посольстві.

Таким чином, двом українцям зменшили строки на 1/6 від актуального строку ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), сімом – на 1/2. Ще сімох звільнили повністю.