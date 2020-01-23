Королева Британії остаточно затвердила Brexit

Королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великобританії з ЄС.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter лідера палати громад Джейкоба Вільяма Рис-Могга.

Підпис королеви ознаменувало завершення всіх юридичних формальностей всередині Великобританії, пов’язаних з виходом країни з ЄС. Таким чином, законопроект набуває статусу закону.

Тепер документ мають підписати голови Європейської ради та Єврокомісії. Потім по ньому проголосує європейський парламент.

✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz — Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020

Про підписання закону під час виступу в палаті громад оголосив віце-спікер палати Найджел Еванс. Відео з цим моментом з’явилося в Twitter Департаменту по виходу з Європейського Союзу.

The Brexit Bill has been given Royal Assent. Watch the moment Deputy Speaker Nigel Evans announced it in the Commons ⬇️ pic.twitter.com/K9UQZIW8f1 — Department for Exiting the EU (@DExEUgov) January 23, 2020

Процес ратифікації буде завершено протягом наступного тижня до фінальної дати виходу Британії з ЄС 31 січня.