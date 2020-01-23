Королева Британії остаточно затвердила Brexit

Про це йдеться в повідомленні в Twitter лідера палати громад Джейкоба Вільяма Рис-Могга.
Підпис королеви ознаменувало завершення всіх юридичних формальностей всередині Великобританії, пов’язаних з виходом країни з ЄС. Таким чином, законопроект набуває статусу закону.
Тепер документ мають підписати голови Європейської ради та Єврокомісії. Потім по ньому проголосує європейський парламент.
✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz
— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020
Про підписання закону під час виступу в палаті громад оголосив віце-спікер палати Найджел Еванс. Відео з цим моментом з’явилося в Twitter Департаменту по виходу з Європейського Союзу.
The Brexit Bill has been given Royal Assent.
Watch the moment Deputy Speaker Nigel Evans announced it in the Commons ⬇️ pic.twitter.com/K9UQZIW8f1
— Department for Exiting the EU (@DExEUgov) January 23, 2020
Процес ратифікації буде завершено протягом наступного тижня до фінальної дати виходу Британії з ЄС 31 січня.
Як відомо, Палата лордів Великобританії 22 січня дала згоду на схвалення угоди щодо Brexit, яка дозволяє вихід країни з ЄС 31 січня.
Кінцева стадія – 29 січня Європарламент збереться для обговорення та ратифікації угоди.
Весь процес ратифікації буде завершено до 31 січня.
- Раніше видання Bloomberg економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року додасться ще 70 мільярдів фунтів.
- Раніше прем’єр Великобританії пообіцяв прискорити затвердження парламентом угоди про вихід з Європейського союзу (Brexit) і почати вкладати гроші в охорону здоров’я, освіту і поліцейську діяльність.