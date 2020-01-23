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Королева Британії остаточно затвердила Brexit

Королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великобританії з ЄС.

Четвер, 23 січня 2020, 19:35

Про це йдеться в повідомленні в Twitter лідера палати громад Джейкоба Вільяма Рис-Могга.

Підпис королеви ознаменувало завершення всіх юридичних формальностей всередині Великобританії, пов’язаних з виходом країни з ЄС. Таким чином, законопроект набуває статусу закону.

Тепер документ мають підписати голови Європейської ради та Єврокомісії. Потім по ньому проголосує європейський парламент.

Про підписання закону під час виступу в палаті громад оголосив віце-спікер палати Найджел Еванс. Відео з цим моментом з’явилося в Twitter Департаменту по виходу з Європейського Союзу.

Процес ратифікації буде завершено протягом наступного тижня до фінальної дати виходу Британії з ЄС 31 січня.

Як відомо, Палата лордів Великобританії 22 січня дала згоду на схвалення угоди щодо Brexit, яка дозволяє вихід країни з ЄС 31 січня.

Кінцева стадія – 29 січня Європарламент збереться для обговорення та ратифікації угоди.

Весь процес ратифікації буде завершено до 31 січня.

  • Раніше видання Bloomberg економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року додасться ще 70 мільярдів фунтів.
  • Раніше прем’єр Великобританії пообіцяв прискорити затвердження парламентом угоди про вихід з Європейського союзу (Brexit) і почати вкладати гроші в охорону здоров’я, освіту і поліцейську діяльність.
Теги: Brexit, Великобританія, Королева Великобританії

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