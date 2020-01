Королева Британії остаточно затвердила Brexit

Про це йдеться в повідомленні в Twitter лідера палати громад Джейкоба Вільяма Рис-Могга.

Підпис королеви ознаменувало завершення всіх юридичних формальностей всередині Великобританії, пов’язаних з виходом країни з ЄС. Таким чином, законопроект набуває статусу закону.

Тепер документ мають підписати голови Європейської ради та Єврокомісії. Потім по ньому проголосує європейський парламент.

✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz

— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020