Про це повідомляється на офіційній сторінці британської королівської сім’ї в Instagram.
“Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани! Королева <...> в захваті від цієї новини”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, свою радість висловили принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, а також герцог і герцогиня Кембриджські принц Вільям і Кейт Мілддлтон.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.
- 6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки. Королівська родина привітала первістка герцогів Сассекських.