Королева Данії Маргрете ІІ відмовилася від премії Ганса Крістіана Андерсена через російську ілюстраторку Анастасію Архіпову, яка була головою журі. Нагороду вилучили сайту Королівського палацу.

Про це повідомило DR.

На сайті Королівського палацу прибрали інформацію, що нагорода проходить під патронатом королеви. Ще дані стосовно королівського патронату зникли з сайту Міжнародної ради з питань книг для юнацтва (IBBY).

Премія Ганса Крістіана Андерсена, яку називають Нобелівською премію в дитячій літературі, заснована 1956 року. Нагородження проходить раз на два роки організацією IBBY International. Її присуджують письменникам та ілюстраторам за видатний внесок у дитячу літературу.

“Чи може представник російського культурного життя вручати найпрестижнішу у світі нагороду за дитячу книжку, поки Росія бомбить бібліотеки в Україні?” — написало видання.

У вересні 2022 року головою журі була обрана російська ілюстраторка і професорка мистецтвознавства Анастасія Архипова. На конгресі IBBY в Малайзії ухвалили рішення, що вона буде наступного разу присуджувати премію.

Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва намагалися домогтися відставки росіянки. Рішення про її призначення головою журі внесло розкол в організацію. Але данська філія IBBY не підписала цього листа, оскільки, за їхніми словами, члени правління не представляють уряд своєї країни, а — себе як авторів, дизайнерів або видавців.

Анастасія Архіпова отримувала велику кількість нагород, є професором художньої академії в Москві і президентом профспілки ілюстраторів. Росіянка є членом правління Московської асоціації художників (MOCX). Установа дуже активно пропагує російсько-українську війну.

Серед недавнього — асоціація провела конкурс в Росії. Художники мали подати плакати, відеоролики і меми в соціальні мережі для використання в кампанії з популяризації так званої “спеціальної військової операції” і мобілізації серед населення. Роботи мали пропагувати “возз’єднання історичних російських земель”. Наприклад, була робота, де російський солдат зображений як героїчний месник карає українських “нацистів”.