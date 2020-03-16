Королева Єлизавета II через коронавірус покинула Букінгемський палац

Про це повідомляє британське видання The Sun.

За інформацією журналістів, переїзд Королеву була викликаний побоюваннями через поширення в Британії коронавірусу.

Уточнюється, що Єлизавета II поїхала у Віндзорський палац.

Надалі, якщо ситуація не покращиться, то 93-річну Королеву з її чоловіком принцом Філіпом ізолюють в палаці в Сандрінгемі.

“У неї гарне здоров’я, але найкраще було її перевезти. Багато співробітників палацу трохи панікували через коронавірус. Королева приймала там багато людей. Однак зараз, коли залишилися всього кілька тижнів до її 94-річчя, їй порадили поберегтися”, – йдеться в повідомленні.

В той же час зазначалося, що в Букінгемському палаці працюють і служать 500 чоловік.