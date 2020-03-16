Королева Єлизавета II через коронавірус покинула Букінгемський палац

Про це повідомляє британське видання The Sun.
За інформацією журналістів, переїзд Королеву була викликаний побоюваннями через поширення в Британії коронавірусу.
Уточнюється, що Єлизавета II поїхала у Віндзорський палац.
Надалі, якщо ситуація не покращиться, то 93-річну Королеву з її чоловіком принцом Філіпом ізолюють в палаці в Сандрінгемі.
“У неї гарне здоров’я, але найкраще було її перевезти. Багато співробітників палацу трохи панікували через коронавірус. Королева приймала там багато людей. Однак зараз, коли залишилися всього кілька тижнів до її 94-річчя, їй порадили поберегтися”, – йдеться в повідомленні.
В той же час зазначалося, що в Букінгемському палаці працюють і служать 500 чоловік.
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