13:10 Через коронавірус Amazon затримує доставки
12:41 Королева Єлизавета II через коронавірус покинула Букінгемський палац
12:15 У Запоріжжі закриють все, крім продуктових магазинів і аптек
12:09 Японця засудили до смертної кари за вбивство 19 людей з інвалідністю
12:01 Архієрей ПЦУ назвав будь-які зміни форми причастя богохульством
11:33 У Нідерландах через карантин місцеві скуповують марихуану
10:34 Словаччина замовила в Україні 2 млн масок, але її випередили німці, – прем’єр Пеллегріні
09:59 «Нова пошта» пообіцяла 25 млн гривень для лікарень
09:30 Новина про рішення Роналду зробити зі своїх готелів лікарні для пацієнтів з коронавірусом виявилася фейком
09:19 Арнольд Шварценеггер закликав дотримуватися карантину
08:56 Відомий вірусолог пояснив, чому пандемії беруть початок в Азії чи Африці
08:37 В США поліція закликала людей не скоювати злочини на час пандемії коронавірусу
08:22 Джо Байден заявив, що його віце-президентом буде жінка
07:59 Помер засновник «індастріалу» Дженезис Пі-Оррідж
07:37 Коронавірус: Amazon припиняє зйомки «Володаря кілець» у Новій Зеландії
07:12 В евакуйованих з Італії українців коронавірус не виявили
01:56 Том Холланд розкрив подробиці нового фільму про Людину-павука
01:32 «Дівчина Бонда», українка Ольга Куриленко інфікована коронавірусом

15 березня

23:57 Ліків не існує: МОЗ закликає не довіряти рекламі препаратів від коронавірусу
23:30 Зйомки «Карнівал Роу» зупинили через коронавірус: Орландо Блум на карантині
21:57 Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, – штаб ООС
21:28 Українські ЗМІ рекламують фейкові ліки від коронавірусу
20:53 Виробник Hennessy вирішив випускати гель-антисептик
20:24 Антимонопольний комітет перевірить МАУ через підвищення цін на квитки
20:06 Скрутили та повалили на землю: в Ізраїлі поліція затримала порушника карантину

Королева Єлизавета II через коронавірус покинула Букінгемський палац

Королева Великобританії Єлизавета II покинула Букінгемський палац через епідемію китайського коронавірусу.

Понеділок, 16 березня 2020, 12:41

Про це повідомляє британське видання The Sun.

За інформацією журналістів, переїзд Королеву була викликаний побоюваннями через поширення в Британії коронавірусу.

Уточнюється, що Єлизавета II поїхала у Віндзорський палац.

Надалі, якщо ситуація не покращиться, то 93-річну Королеву з її чоловіком принцом Філіпом ізолюють в палаці в Сандрінгемі.

“У неї гарне здоров’я, але найкраще було її перевезти. Багато співробітників палацу трохи панікували через коронавірус. Королева приймала там багато людей. Однак зараз, коли залишилися всього кілька тижнів до її 94-річчя, їй порадили поберегтися”, – йдеться в повідомленні.

В той же час зазначалося, що в Букінгемському палаці працюють і служать 500 чоловік.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
  • Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
  • 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.
Теги: Великобританія, Єлизавета ІІ, коронавірус, королева, эпидемия

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!