Про це повідомляє агентство Reuters.

Королева Єлизавета – найстаріший монарх у світі. Крім того, вона найдовше знаходиться на престолі.

Зазвичай свій день народження вона святкує в колі сім’ї, але в цьому році через пандемію коронавірусу святкування буде ще більш скромним.

Королівські дні народження та ювілеї традиційно відзначаються ритуальними салютами, але на цей раз королева зауважила, що це буде недоречно.

Зараз королева живе у Віндзорському замку на захід від Лондона зі своїм 98-річним чоловіком принцом Філіпом.

Фото: Ranald MackechnieКоролева Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року на Брутон-стріт в центрі Лондона. Її батько, Георг VI, став королем лише тоді, коли його старший брат Едвард VIII зрікся престолу в 1936 році, щоб одружитися з американкою.

Єлизавета зійшла на престол в 1952 році у віці 25 років і перевершила свою прапрабабусі королеву Вікторію як самого долгоправящего монарха Великобританії у вересні 2015 року.

Букінгемський палац в минулому місяці заявив, що парад, присвячений офіційному дня народження королеви, який зазвичай проходить в червні, не проводитиметься в його традиційній формі через обмеження на проведення масових заходів.