Про це повідомляє прес-служба британської королівської сім’ї в Twitter.
“Ми з Філіпом були глибоко засмучені трагічною загибеллю людей в результаті катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані. Наші думки і молитви з народом Канади, яка понесла такі руйнівні втрати. Я висловлюю найглибші співчуття сім’ям, друзям і колегам всіх канадців і представників інших національностей, які загинули, і багатьом іншим, які постраждали від цієї жахливій події”, – йдеться в заяві.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Вчора близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.