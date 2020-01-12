Королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп висловили співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані.

Про це повідомляє прес-служба британської королівської сім’ї в Twitter.

“Ми з Філіпом були глибоко засмучені трагічною загибеллю людей в результаті катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані. Наші думки і молитви з народом Канади, яка понесла такі руйнівні втрати. Я висловлюю найглибші співчуття сім’ям, друзям і колегам всіх канадців і представників інших національностей, які загинули, і багатьом іншим, які постраждали від цієї жахливій події”, – йдеться в заяві.