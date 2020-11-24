Про це пише The Gazette.
Лебедєв отримав довічне звання пера і право засідати в Палаті лордів в британському парламенті.
Газета пише, що бізнесмен удостоєний титулу барона Лебедєва з Хемптона в лондонському районі Річмонд-на-Темзі і Сибіру в Російській Федерації.
Євген Лебедєв з 1987 року живе в Британії. Він – бізнесмен, видавець і благодійник російського походження. Лебедєв володіє компанією Lebedev Holdings, яка випускає газети The Independent і Evening Standard.
Його батько – бізнесмен Олександр Лебедєв, який в 1980-і роки служив в КДБ.
Газета The Evening Standard писала, що Лебедєв-молодший був удостоєний титулу за заслуги перед медіаіндустрії та благодійну діяльність.
- Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II позбавила голлівудського продюсера Харві Вайнштейна ордена Британської імперії.