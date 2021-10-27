Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Джерело в палаці розповіло, що рішення не бути присутньою на саміті було прийнято як “розумний запобіжний захід”. Інсайдер додав, що 95-річна королева залишається у гарному настрої й хоче, щоб конференція COP26 пройшла успішно.
“Слідуючи пораді відпочивати, королева взяла на себе легкі обов’язки у Віндзорському замку. Її Величність із жалем вирішила, що не поїде до Глазго для участі у вечірньому прийомі COP26 у понеділок, 1 листопада”, – розповіло джерело.
Однак вона звернеться до делегатів, що зберуться, за допомогою відеозвернення.
95-річна королева пройшла попередні медичні огляди в лікарні минулої середи після скасування візиту до Північної Ірландії.
У вівторок вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку.
Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, минулого вівторка вона організувала прийом у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.
Новини про скасування її візиту до Глазго можуть викликати побоювання з приводу її здоров’я.
Водночас нещодавно королева заявила, що її дратують світові лідери, які говорили про зміну клімату, але нічого не зробили для розв’язання цієї проблеми.
- 15 жовтня Королева Великобританії Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною.