Королева Великої Британії Єлизавета II вперше після смерті свого чоловіка принца Філіпа розповіла про нього.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Королева Великої Британії Єлизавета II виступила на церемонії відкриття парламенту Шотландії.

До неї приєдналися її син принц Чарльз разом із дружиною Каміллою.

У промові 95-річна королева говорила про любов до своєї країни, а також поділилася спогадами, які пережила разом зі своїм чоловіком.

“Погляди всього світу будуть прикуті до Сполученого Королівства – і Шотландії зокрема – у міру того, як лідери об’єднуються для вирішення проблем, пов’язаних зі зміною клімату. Парламент Шотландії, як і інші парламенти, грає ключову роль в створенні кращого, більш здорового майбутнього для всіх нас”, – сказала в своїй промові королева.

Далі вона продовжила говорити про свою особисту прихильність до Шотландії.

“Я вже говорила про свою глибоку і незмінну прихильність до цієї чудової країні і про багато щасливих спогадів, які ми з принцом Філіпом завжди зберігали про наше перебування тут. Часто кажуть, що місце створюється людьми. І є кілька місць в Шотландії, про які саме так можна сказати”, – сказала королева Єлизавета II.