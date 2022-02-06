Королева Єлизавета II є однією з найвпливовіших жінок світу, главою династії Віндзорів, яка 6 лютого відзначає 70 років від дня коронації її величності та початку правління Великою Британією. Коронація королеви відбулася в день смерті її батька принца англійського короля Георга VІ.

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Королева Англії народилася в 1926-му році, дівчинці традиційно дали потрійне ім’я: Єлизавета Олександра Марія. Проте з дитинства й до нині Єлизавета ІІ називала себе Лілібет. Дочка принца Альберта, герцога Йоркського (1895-1952 роки) і леді Єлизавети Боуз-Лайон (1900-2002) могла тільки мріяти про сходження на престол, бо була третьою в черзі на Корону після дядька і тата.

Король Едуард не дочекався офіційної коронації та відрікся від престолу для того, щоб укласти шлюб з розлученою простолюдинкою. 10 грудня 1936 року Едуард VIII підписав маніфест про зречення трону. Відтоді на трон зійшов Георг VI, зробивши Єлизавету прямою спадкоємицею британської Корони.

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Майбутня королева не ходила в школу, а навчалася разом із приватними вчителями вдома. Для доньки підбирала літературу мати, а першими дорослими книжками для неї стали романи популярного британського гумориста Пелама Вудхауса. Зі старшою донькою король Георг VІ ділився власною думкою з приводу історії, політики та сучасного світоустрою. Вона швидко опанувала кілька мов, мавши величезну тягу до знань, а в 11 років стала скаутом, після чого морським рейнджером.

У 1930 році Єлизавета стала старшою сестрою для Маргарет, з якою вона мала чудові стосунки. Нерідко сестри потрапляли у різні скандали та від душі веселилися. Маргарет мала не дуже щасливе особисте життя, проте Єлизавета підтримувала її до самої смерті у 2002 році.

За часи Другої світової війни майбутня королева зрозуміла, який тягар лежить на плечах правителя. Єлизавета залишилася в Віндзорському замку разом із сестрою, поки король Георг з дружиною керували обороною країни з Лондону. За прикладом батька майбутня королева вела радіопередачі для юних англійців. Ближче до кінця війни Єлизавета ІІ пішла на службу, ставши механіком, де навчилася водити і обслуговувати важкі армійські вантажівки.

Історики свідчать, що саме в часи війни Єлизавета по справжньому зблизилася зі своїм батьком. Майбутня королева у важкі роки зрозуміла, що настане день, коли їй доведеться виконувати таку роботу як стати правителем.

Майбутнього чоловіка, Філіпа Маунтбаттена, грецького принца у вигнанні і старшого лейтенанта британського флоту, майбутня королева зустріла у віці восьми років, коли йому було 13. Її батько не схвалював шлюб, попри що, з чуток, сама зробила Філіпу пропозицію та переконала непохитного батька в необхідності цього шлюбу.

Зійшла на трон її величность Єлизавета ІІ 6 лютого — в день смерті її батька Георга VІ. Ще до цієї дати вона взяла на себе роль неофіційного правителя, оскільки до смерті прогнози щодо здоров’я короля були невтішними. Сама коронація відбулася майже через півтора року, 2 червня 1953 року. Вперше за всю історію коронацію транслювали в режимі реального часу, що подивилися 27 млн телеглядачів та 11 млн радіослухачів.

Загалом Єлизавета ІІ встигла попрацювати разом із 12 прем’єрами-міністрами, 7 папами римськими і 7 архієпископами Кентерберійськими. Її нащадками стали старший син принц Чарльз, потім принцеса Анна та принци Едвард і Ендрю. Королева працює щодня, за винятком Різдва. Її особистий секретар до дев’ятої ранку готує знаменитий “червоний портфель” з документами для підписів монарха.

За всю історію Великої Британії королева Єлизавета ІІ посіла перше місце за часом перебування на престолі. До неї таких правителів було лише п’ять. Попри сучасні суперечки щодо королівських сімей та їхній вплив у суспільстві королева впевнена, що прем’єри приходять і йдуть, а монархія залишається.