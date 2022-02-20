Про це повідомляє британське інтернет-видання The Independent.

Королева Сполученого королівства планує виконувати цього тижня “легкі обов’язки”. Єлизавета II захворіла після контакту із своїм старшим сином і спадкоємцем, принцом Уельським на початку лютого. Позитивний тест на коронавірус отримали лише через кілька тижнів після того, як країни досягла свого історичного платинового ювілею – монарх правив 70 років на троні.

“Букінгемський палац підтверджує, що сьогодні у королеви був позитивний тест на COVID”, — йдеться у повідомленні.

Королева Єлизавета продовжує отримувати медичну допомогу. Вона буде дотримуватися всіх відповідних рекомендацій щодо лікування. У королівському домі є власні лікарі, які піклуються та доглядають за монархом.

У Великій Британії занепокоїлися через заяви про хворобу королеви через її похилий вік і страх за її здоров’я в останні місяці. Єлизавета ІІ отримала торік потрійну вакцинацію. Герцогиня Корнуольська також має позитивний результат на коронавірус, і вже 14 лютого перебувала на самоізоляції.