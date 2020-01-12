Про це пише британське видання The Guardian.
На зустрічі будуть присутні королева, принц Уельський, герцог Кембриджський і герцог Сассексский.
Зустріч надасть всім сторонам можливість обговорити пропозиції, розроблені після серії консультацій між палацовими чиновниками і представниками урядів Великобританії та Канади щодо майбутнього незалежного положення Меган та Гаррі.
Ймовірно, що Меган, яка знаходиться в Канаді, швидше за все, візьме участь в обговоренні за допомогою конференц-зв’язку. Хоча потрібно враховувати і різницю в часі.
Королева хоче вирішення цієї теми якомога швидше – протягом декількох днів.
Нагадаємо, що Меган вилетіла до Канади в четвер, на наступний день після того, як пара опублікувала свою заяву в Instagram і на своєму новому сайті Sussexroyal.com. Крім того, дві собаки пари також знаходяться в Канаді. І це може вказувати на те, що герцог і герцогиня мають намір залишитися там на деякий час в найближчому майбутньому.
Гаррі залишився в Frogmore Cottage, їх резиденції у Віндзорі. У четвер він буде присутній в Букінгемському палаці, де проведуть розіграш Кубка світу з регбі.
Але потім він може вилетіти до Канади, щоб приєднатися до своєї дружини і восьмимісячного сина Арчі.
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