На понеділок королева Єлизавета II скликає старших членів королівської сім'ї на екстреному саміті в своєму маєтку в Сандрінгемі в Норфолку в понеділок, щоб обговорити майбутнє герцога і герцогині Сассексских.

Про це пише британське видання The Guardian.

На зустрічі будуть присутні королева, принц Уельський, герцог Кембриджський і герцог Сассексский.

Зустріч надасть всім сторонам можливість обговорити пропозиції, розроблені після серії консультацій між палацовими чиновниками і представниками урядів Великобританії та Канади щодо майбутнього незалежного положення Меган та Гаррі.

Ймовірно, що Меган, яка знаходиться в Канаді, швидше за все, візьме участь в обговоренні за допомогою конференц-зв’язку. Хоча потрібно враховувати і різницю в часі.

Королева хоче вирішення цієї теми якомога швидше – протягом декількох днів.

Нагадаємо, що Меган вилетіла до Канади в четвер, на наступний день після того, як пара опублікувала свою заяву в Instagram і на своєму новому сайті Sussexroyal.com. Крім того, дві собаки пари також знаходяться в Канаді. І це може вказувати на те, що герцог і герцогиня мають намір залишитися там на деякий час в найближчому майбутньому.

Гаррі залишився в Frogmore Cottage, їх резиденції у Віндзорі. У четвер він буде присутній в Букінгемському палаці, де проведуть розіграш Кубка світу з регбі.

Але потім він може вилетіти до Канади, щоб приєднатися до своєї дружини і восьмимісячного сина Арчі.