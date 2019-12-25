Британська королева Єлизавета в своєму різдвяному посланні розповіла, що на неї справило враження прагнення молоді боротися змінами клімату.

Відеозапис послання королеви опублікував британський телеканал BBC.

У своєму різдвяному посланні королева Єлизавета, якій, до слова, вже 93 роки, зазначила, що сучасна молодь спантеличена зовсім іншими проблемами, ніж її покоління, та похвалила учасників кліматичного руху.

“Проблеми, з якими сьогодні стикаються багато людей, можуть відрізнятися від тих, з якими колись стикалася моє покоління. Але я була вражена тим, як нове покоління привносить відчуття мети в такі питання, як захист навколишнього середовища та клімату”, — наголосила вона.

Нагадаємо, в році, що минає, 16-річна активістка зі Швеції Грета Тунберг та кліматичний рух Fridays for Future, створений нею, ініціювали проведення міжнародного маршу “За клімат”. Акція пройшла в більш ніж 150 країнах світу, зокрема, в Києві.

Тунберг та Fridays for Future удостоїли найвищої нагороди правозахисної організації Amnesty International – звання “Посла совісті”.